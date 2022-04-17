В Швейцарии построят самое высокое деревянное здание в мире

В швейцарском городе Винтертур построят самое высокое в мире здание из дерева. Его проект разработали архитекторы из датского бюро Schmidt Hammer Lassen.

Здание под названием Rocket&Tigerli будет состоять из четырех корпусов различной высоты, один из них достигнет в высоту 100 метров. Постройку намереваются завершить в 2026 году. В ней разместятся жилые пространства, в том числе студенческие, магазины, ресторан, бар и отель.

Фасады здания будут оформлены терракотовым кирпичом красных и желтых тонов. Интерьер каждой из четырех частей дома планируют сделать различным. На крыше здания расположится зеленая зона и фотоэлектрические панель.

Источник: daily.afisha.ru