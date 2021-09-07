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В Швейцарии оркестр исполнил десятую симфонию Бетховена, которую дописал искусственный интеллект
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Сегодня в 11:07

В Швейцарии оркестр исполнил десятую симфонию Бетховена, которую дописал искусственный интеллект

Нейросеть ANN, основываясь на небольших набросках, дописала неоконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена. Произведение впервые исполнил оркестр Nexus в концертном зале Лозанны.

Автор нейросети, сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны EPFL Флориан Коломбо рассказал, что на разработку системы у него ушло десять лет. Он использовал алгоритмы глубокого обучения: нейросеть тренировали с помощью струнных квартетов Бетховена. Затем разработчик попросил ИИ создать произведение на основе одной из тем, которые могли использоваться для неоконченной десятой симфонии.

Источник: tjournal.ru

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#лозанна #искуственныйинтеллект #нейросеть #бетховен #классическаямузыка
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