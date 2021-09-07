В Швейцарии оркестр исполнил десятую симфонию Бетховена, которую дописал искусственный интеллект





Автор нейросети, сотрудник Федеральной политехнической школы Лозанны EPFL Флориан Коломбо рассказал, что на разработку системы у него ушло десять лет. Он использовал алгоритмы глубокого обучения: нейросеть тренировали с помощью струнных квартетов Бетховена. Затем разработчик попросил ИИ создать произведение на основе одной из тем, которые могли использоваться для неоконченной десятой симфонии.





Нейросеть ANN, основываясь на небольших набросках, дописала неоконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена. Произведение впервые исполнил оркестр Nexus в концертном зале Лозанны.