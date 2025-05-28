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В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже впервые прошел айтыш кыргызских и казахских акынов
Новости Центральной Азии и мира

19.05.2025

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже впервые прошел айтыш кыргызских и казахских акынов

В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, впервые состоялся международный айтыш с участием акынов из Кыргызстана и Казахстана. Культурное мероприятие получило официальную поддержку ЮНЕСКО и прошло на высоком уровне в зале на 300 мест.

В поэтическом состязании приняли участие десять акынов — по пять от каждой страны. Они представили традиционное устное искусство, отражающее культурное единство и духовную близость кыргызского и казахского народов.

Инициатором мероприятия выступил посол Кыргызстана во Франции, общественный деятель Садык Шер-Нияз.

Данный международный айтыш не только стал важным вкладом в укрепление культурных связей между Кыргызстаном и Казахстаном, но и способствовал популяризации искусства акынов на мировой арене.

Источник: kaktus.media

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#казахстан #кыргызстан #юнеско #культура #батл
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