В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже впервые прошел айтыш кыргызских и казахских акынов

В поэтическом состязании приняли участие десять акынов — по пять от каждой страны. Они представили традиционное устное искусство, отражающее культурное единство и духовную близость кыргызского и казахского народов.
Инициатором мероприятия выступил посол Кыргызстана во Франции, общественный деятель Садык Шер-Нияз.
Данный международный айтыш не только стал важным вкладом в укрепление культурных связей между Кыргызстаном и Казахстаном, но и способствовал популяризации искусства акынов на мировой арене.
Источник: kaktus.media