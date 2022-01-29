В сети появился трейлер сериала «Super Pumped: Битва за Uber» с Джозефом Гордоном-Левиттом

В сети появился трейлер сериала «Super Pumped: Битва за Uber», главную роль в котором сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Премьера шоу состоится 27 февраля.

Сериал расскажет о главе сервиса по вызову такси Uber Трэвисе Каланике — именно его роль исполнил Гордон-Левитт. Шоу покажет, как амбициозный и предприимчивый мужчина строил свой бизнес и привлекал к нему влиятельных партнеров.

Помимо Гордона-Левитта, в шоу примет участие Ума Турман. Она появится на экране в образе основательницы The Huffington Post Арианны Хаффингтон.



Телепроект основан на одноименной книге Майка Айзека. Его шоураннерами выступили Брайан Коппелман, Бет Шектер и Дэвид Левьен. Предполагается, что сериал станет антологией. В других сезонах авторы могут рассказать иные истории о бизнес-прорывах.

Источник: daily.afisha.ru



