Disney+ показал трейлер концертного фильма Билли Айлиш под названием Happier Than Ever: A Love Letter to LA.В видео можно увидеть фрагменты будущего фильма, который выйдет на Disney+ 3 сентября. Среди них — кадры выступлений Айлиш и ее брата Финнеаса, а также анимационные изображения артистки. Последние создал обладатель «Оскара» Патрик Осборн.Режиссером фильма выступил Роберт Родригес. Он снял живые исполнения всех песен со второго альбома Айлиш Happier Than Ever на сцене Hollywood Bowl. В них поучаствовали филармонический оркестр Лос-Анджелеса и городской детский хор.Источник: daily.afisha.ru