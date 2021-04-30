В сети появились короткометражные хорроры с участием Ивана Дорна, Хаски, Глюкозы и Моргенштерна

На YouTube-странице «Последний канал» опубликовали четыре короткометражных хоррора из серии «Кошмары музыкантов». В них снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн.

Режиссер Илья Найшуллер снял слешер о страхе потери творческой идентичности под названием Boy Is Dead. В нем Наталья Ионова сыграла роль продюсера герлз-бенда. Саундтреком короткометражки стала песня группы Найшуллера Biting Elbows.

Автор «Китобоя» Филипп Юрьев поставил 20-минутный фильм «Сказка о глухом и волшебном музыканте» с Хаски и актером Антоном Адасинским в главных ролях. Эта картина также посвящена страху музыкантов — на этот раз боязни навсегда остаться неизвестными.

Хоррор с Моргенштерном создал Макс Шишкин. Он снял рэпера в роли самоуверенного артиста, умирающего от передозировки наркотиков и попадающего в ад. Лента называется «Последний трек».

Четвертую киноработу представил Анджей Гавриш, режиссер «Интернет-шоу» и клипа You’re Born для группы «Аигел». Он поработал с Иваном Дорном и выпустил короткометражный фильм о творческом кризисе и попытке выйти из него не то в санатории, не то в секте.

Источник: daily.afisha.ru