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В сети появились короткометражные хорроры с участием Ивана Дорна, Хаски, Глюкозы и Моргенштерна
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Сегодня в 11:24

В сети появились короткометражные хорроры с участием Ивана Дорна, Хаски, Глюкозы и Моргенштерна

На YouTube-странице «Последний канал» опубликовали четыре короткометражных хоррора из серии «Кошмары музыкантов». В них снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн.

Режиссер Илья Найшуллер снял слешер о страхе потери творческой идентичности под названием Boy Is Dead. В нем Наталья Ионова сыграла роль продюсера герлз-бенда. Саундтреком короткометражки стала песня группы Найшуллера Biting Elbows.

Автор «Китобоя» Филипп Юрьев поставил 20-минутный фильм «Сказка о глухом и волшебном музыканте» с Хаски и актером Антоном Адасинским в главных ролях. Эта картина также посвящена страху музыкантов — на этот раз боязни навсегда остаться неизвестными.

Хоррор с Моргенштерном создал Макс Шишкин. Он снял рэпера в роли самоуверенного артиста, умирающего от передозировки наркотиков и попадающего в ад. Лента называется «Последний трек».

Четвертую киноработу представил Анджей Гавриш, режиссер «Интернет-шоу» и клипа You’re Born для группы «Аигел». Он поработал с Иваном Дорном и выпустил короткометражный фильм о творческом кризисе и попытке выйти из него не то в санатории, не то в секте.

Источник: daily.afisha.ru

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