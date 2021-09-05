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В Румынии пассажиры автобуса могут расплатиться за проезд приседаниями
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Сегодня в 10:27

В Румынии пассажиры автобуса могут расплатиться за проезд приседаниями

На автовокзале румынского города Клуж-Напока заработал автомат с автобусными билетами, который мотивирует вести здоровый образ жизни.

В качестве оплаты проезда пассажирам нужно сделать несколько приседаний.
Билет на автобус в городе стоит 50 евроцентов. Чтобы сэкономить, любой желающий может подойти к автомату и сделать 20 приседаний за 2 минуты. В него встроена умная система видеонаблюдения, которая контролирует выполнение упражнения. Один человек может воспользоваться автоматом сколько угодно раз.

Такой способ оплаты в Клуж-Напока протестировали еще в прошлом году в рамках Европейской недели спорта. Тогда за 4 месяца жители и гости города получили более 55 тысяч «бесплатных» билетов.

Источник: incrussia.ru

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