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В России запустится первая галерея NFT-токенов
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Сегодня в 11:52

В России запустится первая галерея NFT-токенов

Галерист Марат Гельман, совместно с основателями компании Collab: Алексеем Кочетковым и Евгением Брехиным, откроют выставку NFT-токенов Collab Art Moment. Она будет проводиться каждый день, с 1 по 30 июня, на витрине шоу-рума Audi City Moscow, на Никольской улице.

Проект будет полностью некоммерческим: Audi предоставит витрину для выставки бесплатно. Показ NFT-токенов будет начинаться в 20:21, он продлится около часа. За это время зрители смогут увидеть работы таких художников и творческих групп, как: AES+F, Покрас Лампас, «Обледенение Архитекторов», Аристарх Чернышев и Рефик Анадол.

В рамках коллаборации, организаторы объявили Open Call для всех желающих, предоставляя возможность любому артисту выставиться в центре Москвы для самой широкой аудитории.

Источник: rb.ru

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#искусство #москва #выставка #digitalart #nft
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