В Нур-Султане разрешили работу кинотеатров с 26 декабря

В Нур-Султане с 26 декабря, согласно постановлению главного санврача города Жанны Пралиевой, разрешается работа кинотеатров со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«Разрешается работа кинотеатров с заполняемостью не более 30 процентов от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами, с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических норм. График работы в будние, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 24:00, без проведения акций. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер работа кинотеатров будет приостановлена», — сказала главный санитарный врач города Жанна Пралиева.

Кроме того, в преддверии праздничных дней расширяется время работы ресторанов, кафе, баров, столовых до 24:00 для недопущения скопления людей. При соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Источник: tengrinews.kz