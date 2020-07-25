В Нур-Султане появится 3D-модель города

В Нур-Султане создадут цифровую карту инженерных сетей и зданий, 3D-модель города. Для этого город полностью отсканируют с помощью аэрофотосъемки.

Цифровая карта позволит перевести в онлайн-режим многие процедуры, связанные с застройкой:

— прогнозирование и моделирование градостроительства

— анализ потребности объектов

— оценка состояния существующих и проектируемых инженерных сетей

— формирование специальной базы по свободным участкам, рациональному использованию и изъятию неиспользуемых по назначению земель.

Трехмерный макет генплана позволит видеть 3D-голограмму города и отдельных объектов, моделировать природные и техногенные ситуации и поведение городской инфраструктуры, проектировать плотность городской застройки.