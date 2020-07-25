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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Нур-Султане появится 3D-модель города
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Сегодня в 10:32

В Нур-Султане появится 3D-модель города

В Нур-Султане создадут цифровую карту инженерных сетей и зданий, 3D-модель города. Для этого город полностью отсканируют с помощью аэрофотосъемки.

Цифровая карта позволит перевести в онлайн-режим многие процедуры, связанные с застройкой:

— прогнозирование и моделирование градостроительства

— анализ потребности объектов

— оценка состояния существующих и проектируемых инженерных сетей

— формирование специальной базы по свободным участкам, рациональному использованию и изъятию неиспользуемых по назначению земель.

Трехмерный макет генплана позволит видеть 3D-голограмму города и отдельных объектов, моделировать природные и техногенные ситуации и поведение городской инфраструктуры, проектировать плотность городской застройки.

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#город #инфраструктура #нурсултан
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