Арина Шульгина и Аян Бейсенбаев победили на первом после пандемии национальном чемпионате по триатлону

В Шымкенте прошло первое после пандемии соревнование под эгидой Казахстанской федерации триатлона — Чемпионат Республики Казахстан по триатлону.

В соревновании приняли участие 17 атлетов категории Elite (профессионалы) из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Акмолинской и Костанайской областей. Участники гонки боролись за чемпионские титулы на суперспринтерской дистанции, которая состояла из плавания на 300 м, велогонки на 8 км и бега на 2 км.

В женской гонке Арина Шульгина стала сильнейшей с результатом 26 мин. 42 сек.

В мужской категории после плавательной программы лидерство в свои руки взял Аян Бейсенбаев из Акмолинской области. Аяну удалось сохранить свою позицию и стать обладателем золотой медали. Время победителя — 23 мин. 53 сек.