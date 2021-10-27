The Guardian опубликовал список дорам, которые можно посмотреть после «Игры в кальмара»

Вышедший в середине сентября южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал вирусной сенсацией: он устанавливает рекорды, мемы по его мотивам создает вся сеть, а сервис Netflix оценивает доходы от его запуска почти в 900 млн долларов. Что еще посмотреть из южнокорейских многосерийных дорам? Издание The Guardian рассказывает о десяти проектах.

— «Ответ в 1988-м»

— «Одинокий и великий бог»/«Доккэби»/«Гоблин»

— «Мудрая жизнь в больнице»

— «Смех в Вайкики»/«Гостевой дом Вайкики»/«Добро пожаловать в Вайкики»

— «Небесный замок»

— «Итхэвонский класс»

—«Сигнал»

— «Эпоха юности»

— «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу»

— «Эта жизнь — наша первая»

Источник: daily.afisha.ru