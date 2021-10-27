The Guardian опубликовал список дорам, которые можно посмотреть после «Игры в кальмара»

Вышедший в середине сентября южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал вирусной сенсацией: он устанавливает рекорды, мемы по его мотивам создает вся сеть, а сервис Netflix оценивает доходы от его запуска почти в 900 млн долларов. Что еще посмотреть из южнокорейских многосерийных дорам? Издание The Guardian рассказывает о десяти проектах.
— «Ответ в 1988-м»
— «Одинокий и великий бог»/«Доккэби»/«Гоблин»
— «Мудрая жизнь в больнице»
— «Смех в Вайкики»/«Гостевой дом Вайкики»/«Добро пожаловать в Вайкики»
— «Небесный замок»
— «Итхэвонский класс»
—«Сигнал»
— «Эпоха юности»
— «Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу»
— «Эта жизнь — наша первая»
Источник: daily.afisha.ru