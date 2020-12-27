В Москве начнет работать гид Michelin

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в городе начнет работать ресторанный гид Michelin.

«Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии», — написал он в своем Instagram.

Michelin — наиболее влиятельный ресторанный рейтинг мира, который составляют с 1900 года. В основном он представлен в странах Европы.

Источник: 34travel.me