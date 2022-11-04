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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Кыргызстане впервые состоится чемпионат мира по самбо
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Сегодня в 10:27

В Кыргызстане впервые состоится чемпионат мира по самбо

В Бишкеке с 11 по 13 ноября впервые в истории Кыргызстана состоится чемпионат мира по самбо.

Заявки на участие подали 420 спортсменов из 55 стран мира.

Источник: 24.kg

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