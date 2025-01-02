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В Кыргызстане планируют снять фильм про боксера Мунарбека Сейитбек уулу
Новости Центральной Азии и мира

18.12.2024

В Кыргызстане планируют снять фильм про боксера Мунарбека Сейитбек уулу

Национальная киностудия «Кыргызфильм» им. Толомуша Океева планирует создать художественный фильм о выдающемся кыргызском спортсмене, серебряном призере Олимпийских игр в Париже и бронзовом призере чемпионата мира по боксу 2023 года Мунарбеке Сейитбек уулу.

Фильм станет полнометражной художественной картиной с хронометражем 90 минут. Это будет первый совместный кинопроект Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Киностудия объявила конкурс на разработку синопсиса к фильму. Заявки принимаются с 16 декабря 2024 года по 30 января 2025 года. Участники должны предоставить информацию о себе, включая автобиографию, предыдущие работы и достижения в сфере кинематографа.

На Олимпийских играх в Париже Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, став первым в истории кыргызского бокса обладателем олимпийской награды.

Источник: 24.kg

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