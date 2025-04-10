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В Кыргызстане откроется новый авиарейс Ош — Алматы
Новости Центральной Азии и мира

03.04.2025

В Кыргызстане откроется новый авиарейс Ош — Алматы

С 28 мая 2025 года авиакомпания Air Astana запускает новый регулярный рейс Ош — Алматы, который будет выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Пассажиров ждут комфортные перелеты на Airbus A320, высокий уровень сервиса и удобные стыковки с крупнейшими международными направлениями, включая Дели, Мумбай, Сеул, Пхукет, Бангкок и Дананг.

Новый маршрут расширит возможности для путешествий, бизнеса и встреч с близкими, улучшая воздушное сообщение между Кыргызстаном и Казахстаном.

Источник: akchabar.kg

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