В Казахстане запускается марафон для молодежи «Мой ЭКО-след»

«Мой ЭКО-след» — это уникальный проект, который поможет развить экологические привычки и освоить полезные навыки для сохранения окружающей среды. Принять участие могут подростки и взрослые от 12 до 25 лет.
Участников марафона ждет:
— 90 дней увлекательных заданий
— полезные знания от профессионалов-экологов
— знакомство с принципами Zero Waste, энергосбережения, способами раздельного сбора и сортировки мусора
— общение с лидерами eco-friendly
— новые друзья и единомышленники
— возможность внедрять «зеленые инициативы» в своем регионе и полезные подарки.
Для регистрации необходимо: отправить WhatsApp-сообщение с текстом «Чистая планета начинается с меня!» на номер 8 700 394 32 32.
Регистрация проходит с 1 июля по 1 августа.
Организаторы марафона: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, Ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER.