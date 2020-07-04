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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Казахстане запускается марафон для молодежи «Мой ЭКО-след»
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Сегодня в 10:25

В Казахстане запускается марафон для молодежи «Мой ЭКО-след»

Началась регистрация на участие в Республиканском Молодежном экомарафоне «Мой ЭКО-след».

«Мой ЭКО-след» — это уникальный проект, который поможет развить экологические привычки и освоить полезные навыки для сохранения окружающей среды. Принять участие могут подростки и взрослые от 12 до 25 лет.

Участников марафона ждет:

— 90 дней увлекательных заданий

— полезные знания от профессионалов-экологов

— знакомство с принципами Zero Waste, энергосбережения, способами раздельного сбора и сортировки мусора

— общение с лидерами eco-friendly

— новые друзья и единомышленники

— возможность внедрять «зеленые инициативы» в своем регионе и полезные подарки.

Для регистрации необходимо: отправить WhatsApp-сообщение с текстом «Чистая планета начинается с меня!» на номер 8 700 394 32 32.

Регистрация проходит с 1 июля по 1 августа.

Организаторы марафона: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, Ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER.

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#школа #экология #марафон
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