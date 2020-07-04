В Казахстане запускается марафон для молодежи «Мой ЭКО-след»

Началась регистрация на участие в Республиканском Молодежном экомарафоне «Мой ЭКО-след».



«Мой ЭКО-след» — это уникальный проект, который поможет развить экологические привычки и освоить полезные навыки для сохранения окружающей среды. Принять участие могут подростки и взрослые от 12 до 25 лет.



Участников марафона ждет:



— 90 дней увлекательных заданий



— полезные знания от профессионалов-экологов



— знакомство с принципами Zero Waste, энергосбережения, способами раздельного сбора и сортировки мусора



— общение с лидерами eco-friendly



— новые друзья и единомышленники



— возможность внедрять «зеленые инициативы» в своем регионе и полезные подарки.



Для регистрации необходимо: отправить WhatsApp-сообщение с текстом «Чистая планета начинается с меня!» на номер 8 700 394 32 32.



Регистрация проходит с 1 июля по 1 августа.



Организаторы марафона: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, Ассоциация региональных экологических инициатив ECOJER.

