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В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства
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Сегодня в 10:32

В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства

Союз ремесленников Казахстана реализовывает проект по изучению и сбору орнаментов казахского народа. Перед организаторами стоит задача — создать онлайн ресурс по традиционному казахскому искусству, который будет регулярно пополняться информацией по традиционному дизайну и традиционным техникам прикладного искусства

Участники проекта «Онлайн база прикладного искусства» в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников, носителей уникальных технологий.

Источник: informburo.kz

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