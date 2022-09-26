В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства

Союз ремесленников Казахстана реализовывает проект по изучению и сбору орнаментов казахского народа. Перед организаторами стоит задача — создать онлайн ресурс по традиционному казахскому искусству, который будет регулярно пополняться информацией по традиционному дизайну и традиционным техникам прикладного искусства

Участники проекта «Онлайн база прикладного искусства» в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников, носителей уникальных технологий.

Источник: informburo.kz