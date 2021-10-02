В Казахстане пройдет масштабная бизнес-конференция CRM CONF 2021

8 октября в шестой раз состоится традиционная деловая конференция CRM CONF 2021 от Битрикс24 Казахстан. Это один из крупнейших бизнес-форумов на тему предпринимательства, маркетинга, продаж и HR.

Из-за пандемии второй год подряд мероприятие пройдет в онлайн-формате, но, как и прежде участие в нем бесплатное для всех желающих. В 2021 году впервые к прямому включению присоединятся также участники из Кыргызстана и Узбекистана.





Тема нынешней конференции: «Бизнес — это про людей», поэтому большой акцент выступлений сделан на человеческий капитал компаний. Будут обсуждаться важные для современного делового сообщества вопросы: совмещение разных форматов работы, профессиональное выгорание и демотивация, будущее продаж и влияние роботизации, продвижение в интернете, эффективные онлайн-встречи и командообразование.

Среди спикеров — руководители компаний Битрикс24, KPMG, Red Point, бизнесмены, сертифицированные коучи и консультанты. Специально для CRM CONF 2021 из Лос-Анджелеса выступит голливудский маркетолог Тим Стейплс. Автор бестселлера по версии Amazon «Прорваться сквозь шум», работавший с крупнейшими мировыми брендами и десятками суперзвезд, в том числе Криштиану Роналду и Рианна, поделится советами по созданию вовлекающего контента. Видео от команды Стейплса 25 раз выходили на первое место в мировом YouTube, собрали более 5 миллиардов просмотров, 50 миллионов репостов и стали инфоповодом для более чем 100 000 статей.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте конференции.