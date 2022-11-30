В Казахстане появится «инвесторская виза»

Правительство Казахстана утвердило проект концепции миграционной политики на 2023-2027 «Ашық Қазақстан 500+». Проект документа включает в себя введение трех виз: «научно-педагогической», «инвесторской» и «ценных навыков».

Первое направление — образовательная иммиграция. Предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. Для этого собираются ввести упрощенный порядок выдачи десятилетней «научно-педагогической визы» с правом получения ВНЖ и в последующем гражданства Казахстана. Такие же возможности хотят распространить на магистрантов и бакалавров среди иностранных студентов, обучающихся по дефицитным профессиям.

Второе направление — бизнес-иммиграция. В первую очередь, предлагается снизить инвестиционный визовый порог до $300 000.

В рамках третьего направления собираются привлечь 100 лучших иностранных специалистов по распространенным и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них могут ввести «визу ценных навыков» с ВНЖ.

Источник: digitalbusiness.kz