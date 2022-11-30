Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kazahstane-poyavitsya-investorskaya-viza
В Казахстане появится «инвесторская виза»
56
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:16

В Казахстане появится «инвесторская виза»

Правительство Казахстана утвердило проект концепции миграционной политики на 2023-2027 «Ашық Қазақстан 500+». Проект документа включает в себя введение трех виз: «научно-педагогической», «инвесторской» и «ценных навыков».

Первое направление — образовательная иммиграция. Предлагается привлечь в Казахстан 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. Для этого собираются ввести упрощенный порядок выдачи десятилетней «научно-педагогической визы» с правом получения ВНЖ и в последующем гражданства Казахстана. Такие же возможности хотят распространить на магистрантов и бакалавров среди иностранных студентов, обучающихся по дефицитным профессиям.

Второе направление — бизнес-иммиграция. В первую очередь, предлагается снизить инвестиционный визовый порог до $300 000.

В рамках третьего направления собираются привлечь 100 лучших иностранных специалистов по распространенным и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них могут ввести «визу ценных навыков» с ВНЖ.

Источник: digitalbusiness.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #виза #внж #инвестиции #навыки
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Warner Bros. согласилась снять сиквел «Константина» после появления Киану Ривза на ве...
349
Космическая компания Стива Возняка Privateer Space займется поиском орбитального мусора
753
В Астане пройдет Organic Nayryz Festival
1651
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.