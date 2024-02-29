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В Казахстане будет запущена национальная языковая модель Irbis GPT на основе искусственного интеллекта
Новости Центральной Азии и мира

22.02.2024

В Казахстане будет запущена национальная языковая модель Irbis GPT на основе искусственного интеллекта

MOST Holding с гордостью анонсирует запуск Irbis GPT — пионерского проекта в области развития казахского языка через применение искусственного интеллекта.

Эта инициатива ставит своей целью не только сохранение и распространение казахского языка, но и его интеграцию в современные цифровые технологии, открывая новые горизонты для развития общества, экономики и науки в Казахстане.

С экономической точки зрения, разработка и внедрение Irbis GPT предоставит мощный стимул для роста IT-сектора и цифровой экономики в стране. Предприятия получат новые инструменты для разработки продуктов и услуг на казахском языке, что откроет перед ними рынок с новыми перспективами и возможностями. Также это станет толчком для привлечения инвестиций в сферу высоких технологий и развитие стартап-экосистемы.

Для научного и академического сообщества запуск Irbis GPT означает доступ к передовым инструментам искусственного интеллекта для исследований и разработок в области лингвистики, когнитивной науки и компьютерных технологий. В частности, совместно с ведущими казахстанскими университетами планируется создание лаборатории искусственного интеллекта.

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