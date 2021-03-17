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В Калифорнии построят квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере
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Сегодня в 12:14

В Калифорнии построят квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере

В калифорнийском городе Ранчо-Мираж появится квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере. Его построит компания Mighty Building.

Квартал расположится на пяти акрах. В него войдут 15 сборных построек из специального материала, разработанного в Mighty Building. Каждый дом будет иметь три спальни и две ванные комнаты.

Площадь зданий составит 134 квадратных метра. Рядом с ними также появятся пристройки в 65 квадратных метров — в них поместятся еще два спальных места и одна ванная. На заднем дворе домов построят бассейны и террасы.

Дома будут оснащены системами циркадного освещения и контроля качества воздуха и воды, а также солнечными батареями. Строительство завершат весной следующего года. Стоимость всего проекта оценивается в 15 млн долларов.

Источник: daily.afisha.ru

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