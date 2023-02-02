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В июне состоится премьера фильма «Бугимен»
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Сегодня в 11:35

В июне состоится премьера фильма «Бугимен»

Вышли постер и трейлер нового фильма «Бугимен» от студий 20th Century и 21 Laps.

Премьера фильма «Бугимен» в кинотеатрах состоится 2 июня 2023 года.

«Бугимен» — хоррор-триллер от автора бестселлеров Стивена Кинга.

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Режиссер картины – Роб Сэвидж.

20th Century Studios — студия по производству художественных фильмов как для кинотеатров, так и для стриминговых сервисов. Студии принадлежат такие франшизы, как «Аватар», «Чужой», «Планета обезьян», «Хищник», «Крепкий орешек» и «Кингсмен», а также хит «Богемская рапсодия».

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