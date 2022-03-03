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В Instagram добавили к видео автоматические субтитры. Их создает искусственный интеллект
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Сегодня в 09:33

В Instagram добавили к видео автоматические субтитры. Их создает искусственный интеллект

В Instagram появилась функция — автоматические субтитры к видео, которые пользователи смогут включать и выключать по своему усмотрению.

Субтитры доступны на 17 языках: английском, испанском, португальском, французском, арабском, вьетнамском, итальянском, немецком, турецком, русском, тайском, тагальском, урду, малайском, хинди, индонезийском и японском. Вскоре разработчики добавят в приложение субтитры и на других языках.

Качество текста, генерируемого нейросетями, со временем улучшится. Искусственный интеллект будет совершенствоваться, обучаясь на действиях пользователей. Функция автоматических субтитров внедряется постепенно и вскоре будет доступна пользователям по всему миру.

Источник: srsly.ru

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