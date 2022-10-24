В десяти регионах Казахстана появились новые бизнес-инкубаторы

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с QazInnovations и Astana Hub сформировал бизнес-инкубаторы в десяти регионах Казахстана: Семее, Актобе, Таразе, Талдыкоргане, Уральске, Кызылорде, Актау, Павлодаре, Петропавловске, Костанае.

Бизнес-инкубаторы уже работают: сейчас там проходит поиск инновационных идей, а с ноября начнется интенсивное обучение, которая поможет освоить основы предпринимательства, IT-платформ и продвижения проектов. Финалом обучающей программы станет питч проектов перед инвесторами и потенциальными потребителями.

Деятельность региональных хабов позволит Казахстану более эффективно использовать имеющийся человеческий потенциал.

Источник: digitalbusiness.kz



