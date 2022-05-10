Юлия Путинцева прошла в основную сетку турнира BNL d'Italia 2022

В финале квалификационного раунда крупного грунтового турнира Internazionali BNL d'Italia казахстанка встречалась с 66-й ракеткой мира, хорваткой Аней Конюх.

Матч продолжительностью в два часа завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки Казахстана. За матч Юлия выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. В полуфинале квалификации Путинцева обыграла Сторм Сандерс из Австралии — 6:1, 6:1.

В первом круге основного раунда Юлия Путинцева встретится с представительницей Словении — Кайей Юван.

Источник: zakon.kz