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Юлия Путинцева прошла в основную сетку турнира BNL d'Italia 2022
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Сегодня в 09:25

Юлия Путинцева прошла в основную сетку турнира BNL d'Italia 2022

В финале квалификационного раунда крупного грунтового турнира Internazionali BNL d'Italia казахстанка встречалась с 66-й ракеткой мира, хорваткой Аней Конюх.

Матч продолжительностью в два часа завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки Казахстана. За матч Юлия выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. В полуфинале квалификации Путинцева обыграла Сторм Сандерс из Австралии — 6:1, 6:1.

В первом круге основного раунда Юлия Путинцева встретится с представительницей Словении — Кайей Юван.

Источник: zakon.kz

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