Казахстанский фильм выйдет на американском стриминг-сервисе

Казахстанская криминальная картина «Черный, черный человек» выйдет на популярной североамериканской стриминговой платформе MHz Networks.

Фильм режиссера Адильхана Ержанова будет показан зрителям США и Канады в качестве мини-сериала из трех серий.

«Черный, черный человек» рассказывает историю следователя Бекзата, который хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного — безобидного Пукуара — уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

Источник: tengrinews.kz