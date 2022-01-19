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Казахстанский фильм выйдет на американском стриминг-сервисе
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Сегодня в 09:36

Казахстанский фильм выйдет на американском стриминг-сервисе

Казахстанская криминальная картина «Черный, черный человек» выйдет на популярной североамериканской стриминговой платформе MHz Networks.

Фильм режиссера Адильхана Ержанова будет показан зрителям США и Канады в качестве мини-сериала из трех серий.



«Черный, черный человек» рассказывает историю следователя Бекзата, который хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного — безобидного Пукуара — уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка Ариана. Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

Источник: tengrinews.kz

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