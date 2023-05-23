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В «Дэдпуле 3» могут появиться Сверхзвуковая Боеголовка и Юкио
87
Главный

Сегодня в 10:47

В «Дэдпуле 3» могут появиться Сверхзвуковая Боеголовка и Юкио

Актрисы Брианна Хильдебранд и Сиори Куцуна подписали контракты на участие в «Дэдпуле 3». Таким образом компанию острому на язык антигерою в очередной раз составят Сверхзвуковая Боеголовка и Юкио. Если информация подтвердится.

Источник: kanobu.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.