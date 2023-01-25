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В Бишкеке пройдет международный ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan
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Сегодня в 10:57

В Бишкеке пройдет международный ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan

Программа форума предусматривает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с реализацией концепции «Цифровой Кыргызстан».

ПЛАС-Форум это:

— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла

— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом

— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.

В качестве спонсоров и партнеров мероприятий, выступят такие компании, как Visa, Tarlan Payments, TietoEvry, weproject.media, ICT и многие другие.

Ключевые темы ПЛАС-Форума:

— цифровая трансформация: 2023 — далее везде. От аналогового общества и экономики к цифровому комьюнити и экосистеме странового масштаба

— роль и место креативной экономики в сегодняшнем дне и будущем страны

— электронные сервисы в госуправлении и G2C. Цифровизация государственных сервисов и систем взаимодействия с гражданами

— цифровое образование и развитие кадров. Роль искусственного интеллекта и машинного обучения

— финтех и госрегулирование и так далее.

Мероприятие пройдет 15 марта 2023 года в Бишкеке.

Подробнее о форуме ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.