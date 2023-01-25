В Бишкеке пройдет международный ПЛАС-Форум Digital Kyrgyzstan

Программа форума предусматривает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с реализацией концепции «Цифровой Кыргызстан».
ПЛАС-Форум это:
— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла
— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом
— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.
В качестве спонсоров и партнеров мероприятий, выступят такие компании, как Visa, Tarlan Payments, TietoEvry, weproject.media, ICT и многие другие.
Ключевые темы ПЛАС-Форума:
— цифровая трансформация: 2023 — далее везде. От аналогового общества и экономики к цифровому комьюнити и экосистеме странового масштаба
— роль и место креативной экономики в сегодняшнем дне и будущем страны
— электронные сервисы в госуправлении и G2C. Цифровизация государственных сервисов и систем взаимодействия с гражданами
— цифровое образование и развитие кадров. Роль искусственного интеллекта и машинного обучения
— финтех и госрегулирование и так далее.
Мероприятие пройдет 15 марта 2023 года в Бишкеке.
Подробнее о форуме ссылке.