В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики

В приложении шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, вправо и вверх. На каждый из них можно назначить определенное действие — например, открыть приложение, перейти в настройки, пролистать и другие.





Пользователь может настроить уровень чувствительности ПО при распознавании выражений лиц, чтобы ограничить возможность случайных действий. Также приложение предупреждает, что функция может быть энергозатратной, и лучше во время использования подключить телефон к сети.





Функция появилась в приложении Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12. Обновленная версия приложения с этой функцией пока недоступна в Google Play.