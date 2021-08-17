Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-beta-versii-android-12-poyavilas-funkciya-upravleniya-smartfonom-s-pomosch-yu-mimiki
В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики
29
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:47

В бета-версии Android 12 появилась функция управления смартфоном с помощью мимики

Функция появилась в приложении Android Accessibility Suite 12.0.0, выпущенном вместе с четвертой бета-версией Android 12. Обновленная версия приложения с этой функцией пока недоступна в Google Play.

В приложении шесть жестов: открытый рот, улыбка, поднятые брови, взгляд влево, вправо и вверх. На каждый из них можно назначить определенное действие — например, открыть приложение, перейти в настройки, пролистать и другие.

Пользователь может настроить уровень чувствительности ПО при распознавании выражений лиц, чтобы ограничить возможность случайных действий. Также приложение предупреждает, что функция может быть энергозатратной, и лучше во время использования подключить телефон к сети.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #смартфон #android #googleplay
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Казахфильм» выложил свои известные фильмы на YouTube-канал
685
В Центральной Азии пройдет Go Viral Eco Challenge
819
Новости на 9 октября: новая версия macOS и фестиваль короткометражек в Москве
667