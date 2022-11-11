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В Астане пройдет Рождественский благотворительный базар
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Сегодня в 10:03

В Астане пройдет Рождественский благотворительный базар

После двухлетнего перерыва The Ambassadors Spouses Association объявляет о проведении XIII ежегодного Дипломатического Рождественского благотворительного базара. Он состоится в воскресенье, 4 декабря 2022 года, в главном зале отеля Radisson Hotel Astana.

Рождественский благотворительный базар ASA — самое масштабное и заметное событие дипломатического сообщества в Астане с 2007 года.

Последнее мероприятие, которое прошло в 2019 году, собрало более 35 миллионов тенге, которые были направлены на помощь 34 благотворительным организациям по всему Казахстану.

В 2022 году на Рождественском благотворительном базаре:

— будут представлены 45 стран

— поддержку окажут 93 волонтера из Nazarbayev University и Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

— участие примут 10 школ и казахстанских некоммерческих организаций

— все вырученные средства пойдут 35 казахстанским благотворительным организациям.

В этом году будут разыграны призы от Air Astana, Air Arabia Airlines, Freywille, Laurastar, Chef Group, а также традиционные рождественские подарочные корзины от посольств и многое другое.

За планирование, организацию и проведение Рождественского благотворительного базара отвечает The Ambassadors Spouses Association.

Рождественский благотворительный базар предоставляет странам уникальную возможность представить себя местному сообществу с помощью ярких и информативных столов.

Мероприятие сопровождается яркими национальными костюмами, широким выбором международных продуктов. Подробнее по ссылке: @asa.kazakhstan

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.