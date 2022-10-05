В Астане прошел пятый NU Hackathon. Как мы его запомним?







Амина Ален, главный организатор

Зачем это нужно компаниям





Даир Мустахимов, big data аналитик



Ануар Макашев, руководитель отдела проектов big data



Бексултан Сагындык, big data аналитик





Мы проводим хакатоны с 2017 года и замечаем, что активность участников повышается с каждым годом в 1,5-2 раза. Например, если в 2017 году мы получили 200 заявок, то в этом около 700. Мы отобрали 300 человек для офлайн участия, а остальным предложили участвовать онлайн.Каждый год у нас разные спонсоры: Google, Meta или FB, BTS digital, EPAM и впервые — Beeline Казахстан. Партнерам нравятся решения, которые предлагают участники, ведь им можно найти практическое применение.Этот хакатон больше направлен на поддержку девушек в IT-комьюнити. Например, мы ввели правило, что если в команде больше трех человек, то как минимум одна из них должна быть девушка.В этом хакатоне мы участвуем впервые. Beeline Казахстан давно следит за тем, как развивается big data в стране и нам интересно развивать молодые кадры вместе с вузами внутри страны. У нас есть большие проекты, которые направлены на развитие IT-комьюнити в компании и за ее пределами. Например, мы проводим Beeline Bootcamp для студентов, работаем с Enactus, проводим диджитоны внутри компании и демо дни для коллег или медиа. А совсем недавно открыли 5G/IoT лабораторию совместно с Нархозом.Сейчас в нашей компании около 650 IT-сотрудников. Если говорить про нашу команду big data, то нас около 70 человек и официально мы образованы в 2018 году. Естественно, до этого тоже были команды, занимающиеся развитием больших данных и аналитикой данных.Мы занимаемся разными проектами: начиная с внутренней оптимизации и заканчивая продажами вовне. Также у нас сильная команда в области искусственного интеллекта: есть проекты, связанные с видеоаналитикой и обработкой естественного языка. Не зря в этом году по результатам опроса профессионального сообщества Data Science Kazakhstan, Beeline Казахстан стал лучшей большой компанией для работы Data-специалистов.

Что получают участники

Альсана Смаилова



Если говорить просто, то в нашей задаче участникам было необходимо восстановить зависимости между данными разных таблиц, чтобы при изменении этих данных понимать, какое влияние это окажет на связанные системы и объекты.Если говорить о нашем кейсе более профессиональным языком, то по мере роста потребностей бизнеса в все более новых и технологичных data-продуктах, в нашем хранилище данных пропорционально растет и объем генерируемых витрин. На хранение и обработку этих данных уходит огромное количество ресурсов, которое иногда расходуются неэффективно.Несмотря на то, что источников данных в компании много, и их количество непрерывно растет, основные уникальные типы можно сосчитать по пальцам. Зачастую, одни и те же данные дублируются во многих витринах, занимая при этом место в хранилище и продлевая среднее время готовности просчета витрин в связи с утилизацией ресурсов на обработку этих данных.Задачей было на основе pyspark скриптов воссоздать зависимости для каждого окончательно обработанного столбца, которые мы получаем при запуске скриптов и их взаимосвязь.Для студентов подобные хакатоны — отличный повод для того, чтобы прокачать свои скиллы, познакомиться с разными людьми, получить ценные призы и проверить свои знания.Я учусь на втором курсе в Astana IT University. В нашей команде Cyber Tigers пять человек: две девушки и три парня. Кейс Beeline Казахстан актуален в наше время. Мы хотим совместить все базовые компоненты Machine Learning и Augmented Reality, а потом перевести это в готовый продукт.Шансы на выигрыш у всех участников высокие, потому что участие в таком хакатоне — это уже большое достижение. Победит сильнейший, а мы верим в свои силы на все 100%.

*Machine Learning или машинное обучение — множество математических, статистических и вычислительных методов для разработки алгоритмов, которые могут решить задачу на основе поиска закономерностей в разнообразных входных данных. *Augmented Reality или дополненная реальность — это среда, в реальном времени дополняющая физический мир цифровыми данными с помощью каких-либо устройств — планшетов, смартфонов или других, и программной части.

Алихан Нуркамал

Дарья Таратынова и Милана Бегансова



Кто победил

Акежан Ракишев, The Glider



Арман Болатов, ПКЛПО



Я студент второго курса NU по специальности математика, но интересуюсь компьютерным наукам. Именно по этой причине я решил участвовать на хакатоне.Кейс Beeline кажется важным по двум причинам: во-первых, кейс связан со сферой искусственного интеллекта и машинного обучения, а во-вторых, это колоссальный опыт в сфере Problem Solving и в презентации своих решений.Хакатон длился 36 часов, нам было весело. Возможно, местами было сложно, но это крутой опыт. Благодаря хакатону мы нашли новый инструмент, который будем использовать в будущем.Мы сделали все возможное, но так как нас в команде всего двое, было сложно. Например, изучать и анализировать данные, которые мы никогда не видели. Нужно было находить зависимости и работать с новым форматом. Например, в NLP у нас очень мало опыта, поэтому мы пытались сделать все возможное с помощью тех инструментов, которые знаем.В кейсе от Beeline Казахстан участвовало 12 команд, 4 из которых добрались до финала. 28 сентября жюри опубликовали результаты. Победители получили денежный приз и приглашение на интервью для возможного трудоустройства в команду Beeline Казахстан.Первое место заняла команда The Glider: Камила Маденият, Рауан Омаров, Дулат Алдажаров и Акежан Ракишев. Второе место получила команда ПКЛПО: Нурхан Лайык, Андрей Повстянко, Аружан Сабырбек и Арман Болатов.Я студент четвертого курса NU, и вот мы с командой уже третий раз участвуем в хакатоне. Мероприятие было динамичным, мы многое узнали в ходе решения задачи от Beeline. Нам понравилось то, что можно было покреативить в решении задачи, что мы и сделали.Нетворкинг — тоже крутая составляющая мероприятия. Увидели много знакомых лиц и хорошо провели время.Больше всего запомнилась вступительная часть, когда организаторы дали мотивирующую речь. Также несмотря на то, что мы занимались решением серьезных задач, мы все равно находили что-то забавное и смешное.Beeline мы выбрали, потому что в команде хороший бэкграунд по решению подобных задач, а мы были настроены на выигрыш. Еще важно заметить, что у двух наших ребят хороший опыт на Python и они быстро сориентировались.Задача от Beeline требовала комплексного решения: нужно было анализировать, использовать языки программирования, алгоритмы. Мы также подумали о выполнении бонусного задания, чтобы увеличить наши шансы на выигрыш. Нам помогла командная работа, потому что мы хорошо знали, кто в чем силен. Победить было сложно, а работали мы почти все время.Организация прошла на высшем уровне. Ребята, которые организовывали мероприятие, всегда были рядом, помогали и направляли нас. Все было хорошо организованно. Если бы было больше времени на проект, то мы бы однозначно еще поработали над дизайном.От хакатона остались светлые и приятные впечатления. Все участники были открытыми, со многими даже удалось пообщаться об их опыте в IT».Было сложно разобраться, в чем заключается задача, и написать доведенное до логического конца решение. Но мы справились.Впечатления самые лучшие, а организация на высшем уровне! Задачи подъемные и интересные. За 36 часов хакатона мы с командой научились парсить физические планы таблиц, создавать веб-сервисы, рисовать графы и многому другому. В целом, весело и продуктивно провели время.Как выяснилось, наша программа выявляла все прямые зависимости колонок, но не могла находить скрытые. Но оказалось это можно исправить парой строчек кода. Если бы мы знали это, то добавили бы в свое решение. Но мы не расстраиваемся, все еще впереди.