Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-apple-watch-dobavili-polnocennyy-rezhim-energosberezheniya
В Apple Watch добавили полноценный режим энергосбережения
85
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:11

В Apple Watch добавили полноценный режим энергосбережения

Разработчики Apple Watch интегрировали в девайсы полноценный режим энергосбережения. Благодаря последнему обновлению операционной системы watchOS 9 смарт-часы будут работать дольше.

Apple Watch по умолчанию автоматически предупредят пользователя, когда заряд батареи опустится ниже десяти процентов. После этого юзерам предложат активировать функцию Power Saver. Ее также можно включить самостоятельно через центр управления или меню настроек.

Power Saver уменьшает расход заряда за счет блокировки опции Alway On Display, которая постоянно выводит на дисплей какую-либо информацию. Кроме того, режим отключает уведомления, связанные с наблюдением за здоровьем. Владельцы Apple Watch перестанут получать данные о сердечном ритме и уровне кислорода в крови.

Для оптимизации разработчики также минимизировали обновления Siri и приложений в фоновом режиме.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #apple #ios #умныечасы #applewatch
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанский фильм взял Гран-при на кинофестивале в Казани
831
Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel
1406
Из Алматы в Ушарал начнет летать еще одна авиакомпания
1522
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.