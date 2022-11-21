В Apple Watch добавили полноценный режим энергосбережения

Разработчики Apple Watch интегрировали в девайсы полноценный режим энергосбережения. Благодаря последнему обновлению операционной системы watchOS 9 смарт-часы будут работать дольше.

Apple Watch по умолчанию автоматически предупредят пользователя, когда заряд батареи опустится ниже десяти процентов. После этого юзерам предложат активировать функцию Power Saver. Ее также можно включить самостоятельно через центр управления или меню настроек.

Power Saver уменьшает расход заряда за счет блокировки опции Alway On Display, которая постоянно выводит на дисплей какую-либо информацию. Кроме того, режим отключает уведомления, связанные с наблюдением за здоровьем. Владельцы Apple Watch перестанут получать данные о сердечном ритме и уровне кислорода в крови.

Для оптимизации разработчики также минимизировали обновления Siri и приложений в фоновом режиме.

Источник: srsly.ru