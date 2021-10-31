В Амстердаме запустили беспилотное водное такси

Беспилотные лодки Roboat разработаны командой из лабораторий компьютерных наук и искусственного интеллекта и Senseable City Массачусетского технологического института.

Лодки будут плавать по каналам города. Они рассчитаны на пять пассажиров. Кроме этого, роболодки можно использовать для сбора мусора из каналов и доставки товаров.

Roboat использует лидар и несколько панорамных камер на 360 градусов, а также GPS для определения маршрута.

Суда могут заряжаться по беспроводной сети и работать без подзарядки от 12 до 24 часов в зависимости от грузоподъемности. Они могут развивать скорость до шести километров в час.

Команда протестировала электролодки на каналах Амстердама летом 2021 года.

Источник: vc.ru