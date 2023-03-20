В Алматы пройдет бизнес форум, чья программа была составлена искусственным интеллектом

Холдинг MOST и клуб инвесторов UMAY Angels Club совместно с Акиматом города Алматы и Управлением Цифровизации, Агентством США по международному развитию проведет 2 июня 2023 года в городе Алматы Central Eurasian Venture Forum. Это масштабное мероприятие для участников стартап экосистемы. В этом году форум расширил географию участников и охватывает всю Центральную Евразию.

Организаторы решили определить центральную тему, программу, топики для спикеров с помощью искусственного интеллекта. Ведь ИИ предвосхищает тренды и актуальную повестку на венчурном рынке.

Павел Коктышев, организатор и управляющий партнер холдинга MOST

2023 год стал революционным для развития искусственного интеллекта. Новые технологии уже изменили нашу реальность, но перемены на этом не остановятся. Именно поэтому венчурный рынок дает возможность каждому инвестору стать частью будущего и дать шанс на реализацию потрясающих идей и проектов талантливых умов со всего света. В этом году ИИ предложил на выбор много интересных тем для обсуждений. Мы сделали открытой регистрацию для экспертов отрасли, которые могут раскрыть все эти темы на самом форуме, ведь аудитория будет большая, и это поможет нам понять куда движется наш рынок.

Площадка объединит бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и фонды, технологические стартапы и корпорации, а также всех заинтересованных в венчурной индустрии названного региона.

В 2022 году CAVF прошел в Алматы и собрал 800 участников, став самым масштабным ивентом для технологической экосистемы Центральной Азии. Команды собрали инвестиции на пять миллионов долларов с помощью обычного нетворка с реальными инвесторами. Инвесторы же нашли интересные стартапы и расширили свой нетворк с институциональными игроками.

В 2023 году на форуме также будет представлена специальная аллея для стартапов и стран Центральной Евразии. Каждая команда сможет продемонстрировать передовые технологии и возможности своего проекта.

Central Eurasian Venture Forum пройдет 2 июня на территории отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty по адресу ул. Таусамалы, 50А. Приобрести билеты на форум, подать заявку для выступления в качестве спикера, получить место на аллее можно на сайте.