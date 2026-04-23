В Алматы появилась специальная зона для чтения от Яндекс Книг

К национальному дню книг, Яндекс Книги совместно с Меломаном презентовали пространство для чтения. Открытие лаунж зоны провели необычным способом, подарив алматинцам поэтический перфоманс

Персонажи из «Бременских музыкантов» ожили прямо в книжном магазине. Посетители стали свидетелями, как внезапно все пространство вдруг превратилось в театральное представление. Герои из сказочного произведения заговорили голосами ИИ-ассистента Алисы и актеров театра имени Натальи Сац.



Теперь у алматинцев есть возможность приходить в это пространство и читать литературу как в офлайн формате, так и в онлайн с помощью специального qr-кода на столах в креативном пространстве. Все это приурочено к национальному дню книг в Казахстане. Зона для чтения находится в Меломане на Гоголя, на 2 этаже — работает также как и сам магазин.