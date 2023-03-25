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В Абу-Даби представили летающий мотоцикл для спасателей
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Главный

Сегодня в 10:31

В Абу-Даби представили летающий мотоцикл для спасателей

В столице ОАЭ Абу-Даби состоялась презентация летающего мотоцикла. Футуристическое средство передвижения показали заинтересованным представителям полиции, минздрава, департамента культуры и туризма.

Ховербайк Xturismo разработала местная фирма Bayanat в сотрудничестве с японской компанией Aerwins Technologies. Летающий мотоцикл изготовлен из высокопрочного углеродного волокна, весит 300 кг и может летать со скоростью 80 км/ч в течение 40 минут до дозаправки.

Предполагается, что летающий мотоцикл пригодится спасателям с учетом преобладания в стране пустынных территорий. Он также будет полезен строителям, газовщикам, может понадобиться при перевозке срочных грузов и для поддержки операций гражданской обороны.

Источник: panram.ru

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#технологии #оаэ #абудаби #мотоциклы #летающееавто
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