В Абу-Даби представили летающий мотоцикл для спасателей

В столице ОАЭ Абу-Даби состоялась презентация летающего мотоцикла. Футуристическое средство передвижения показали заинтересованным представителям полиции, минздрава, департамента культуры и туризма.

Ховербайк Xturismo разработала местная фирма Bayanat в сотрудничестве с японской компанией Aerwins Technologies. Летающий мотоцикл изготовлен из высокопрочного углеродного волокна, весит 300 кг и может летать со скоростью 80 км/ч в течение 40 минут до дозаправки.

Предполагается, что летающий мотоцикл пригодится спасателям с учетом преобладания в стране пустынных территорий. Он также будет полезен строителям, газовщикам, может понадобиться при перевозке срочных грузов и для поддержки операций гражданской обороны.

Источник: panram.ru