Узбекистанский теннисист Хумоюн Султанов выиграл турнир в Кувейте
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 14:10

Узбекистанский теннисист Хумоюн Султанов выиграл турнир в Кувейте

Теннисист из Узбекистана Хумоюн Султанов стал победителем турнира ITF M15 Zahra, который прошел в Кувейте.

В финальном матче Хумоюн Султанов обыграл швейцарского теннисиста Луку Штайхели в двух сетах.

Источник: sputniknews.ru

#узбекистан #теннис #турнир #победа #кувейт
