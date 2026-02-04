Узбекистанский теннисист Хумоюн Султанов выиграл турнир в Кувейте

В финальном матче Хумоюн Султанов обыграл швейцарского теннисиста Луку Штайхели в двух сетах.
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.
Наши люди WE:
Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей
Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен
Вы доверяете ему и уверены в его искренности
Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби
Наш Человек всегда идет вперед и развивается
Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела
