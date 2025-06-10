Узбекистанские школьники завоевали 15 медалей на Международной олимпиаде по химии

Олимпиада прошла в Ташкенте и объединила участников из 13 стран, включая:

— Саудовскую Аравию

— Россию

— Индию

— Грузию

— и страны Центральной Азии.

Олимпиада проходила в Ташкенте с 28 мая по 3 июня. В олимпиаде приняли участие 115 школьников, 28 команд из 13 стран мира:

— Саудовская Аравия

— Турция

— Азербайджан

— Монголия

— Беларусь

— Вьетнам

— Россия

— Грузия

— Индия

— Казахстан

— Кыргызстан

— Таджикистан

— Туркменистан

— а также команда Узбекистана.

В состав жюри вошли эксперты с многолетним опытом и высокой квалификацией в сфере международных олимпиад, а также профессора из Узбекистана с академическими званиями. Олимпиада проходила в два этапа:

— первый тур включал практическую-лабораторную работу

— второй письменную-теоретическую работу.

На выполнение обеих работ дали по пять часов.

В этих соревнованиях представители Узбекистана завоевали в общей сложности 15 медалей:

— три золотые

— восемь серебряных

— и четыре бронзовые.

В рамках олимпиады для школьников провели мастер-классы с участием международных специалистов. Кроме того, для участников олимпиады и гостей организовали экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Ташкента и Самарканда. Данная олимпиада служит очередным этапом подготовки к Международной олимпиаде по химии, которая состоится в июле этого года.