Узбекистанские школьники завоевали 15 медалей на Международной олимпиаде по химии

Олимпиада прошла в Ташкенте и объединила участников из 13 стран, включая:
— Саудовскую Аравию
— Россию
— Индию
— Грузию
— и страны Центральной Азии.
Олимпиада проходила в Ташкенте с 28 мая по 3 июня. В олимпиаде приняли участие 115 школьников, 28 команд из 13 стран мира:
— Саудовская Аравия
— Турция
— Азербайджан
— Монголия
— Беларусь
— Вьетнам
— Россия
— Грузия
— Индия
— Казахстан
— Кыргызстан
— Таджикистан
— Туркменистан
— а также команда Узбекистана.
В состав жюри вошли эксперты с многолетним опытом и высокой квалификацией в сфере международных олимпиад, а также профессора из Узбекистана с академическими званиями. Олимпиада проходила в два этапа:
— первый тур включал практическую-лабораторную работу
— второй письменную-теоретическую работу.
На выполнение обеих работ дали по пять часов.
В этих соревнованиях представители Узбекистана завоевали в общей сложности 15 медалей:
— три золотые
— восемь серебряных
— и четыре бронзовые.
В рамках олимпиады для школьников провели мастер-классы с участием международных специалистов. Кроме того, для участников олимпиады и гостей организовали экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Ташкента и Самарканда. Данная олимпиада служит очередным этапом подготовки к Международной олимпиаде по химии, которая состоится в июле этого года.Источник: uz.sputniknews.ru