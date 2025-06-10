Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
uzbekistanskie-shkol-niki-zavoevali-15-medaley-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-po-himii
logo
Узбекистанские школьники завоевали 15 медалей на Международной олимпиаде по химии
Новости Центральной Азии и мира

05.06.2025

Узбекистанские школьники завоевали 15 медалей на Международной олимпиаде по химии

Олимпиада прошла в Ташкенте и объединила участников из 13 стран, включая:

— Саудовскую Аравию

— Россию

— Индию

— Грузию

— и страны Центральной Азии.

Олимпиада проходила в Ташкенте с 28 мая по 3 июня. В олимпиаде приняли участие 115 школьников, 28 команд из 13 стран мира:

— Саудовская Аравия

— Турция

— Азербайджан

— Монголия

— Беларусь

— Вьетнам

— Россия

— Грузия

— Индия

— Казахстан

— Кыргызстан

— Таджикистан

— Туркменистан

— а также команда Узбекистана.

В состав жюри вошли эксперты с многолетним опытом и высокой квалификацией в сфере международных олимпиад, а также профессора из Узбекистана с академическими званиями. Олимпиада проходила в два этапа:

— первый тур включал практическую-лабораторную работу

— второй письменную-теоретическую работу.

На выполнение обеих работ дали по пять часов.

В этих соревнованиях представители Узбекистана завоевали в общей сложности 15 медалей:

— три золотые

— восемь серебряных

— и четыре бронзовые.

В рамках олимпиады для школьников провели мастер-классы с участием международных специалистов. Кроме того, для участников олимпиады и гостей организовали экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Ташкента и Самарканда. Данная олимпиада служит очередным этапом подготовки к Международной олимпиаде по химии, которая состоится в июле этого года.

Источник: uz.sputniknews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #олимпиада #ташкент #школьники #химия
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Астрофизик Лоуренс Краусс, группа Moldanazar, учитель химии Улан Усенов: впервые в Алматы пройдет фестиваль IQ BBQ
Астрофизик Лоуренс Краусс, группа Moldanazar, учитель химии Улан Усенов: впервые в Алматы пройдет фестиваль IQ BBQ
Международный благотворительный полумарафон Snow Leopard Run в Бишкеке
Международный благотворительный полумарафон Snow Leopard Run в Бишкеке
Как выпускники вузов в Казахстане могут попасть в «Казатомпром» — одну из самых востребованных компаний на рынке труда: о программе Izbasar
Как выпускники вузов в Казахстане могут попасть в «Казатомпром» — одну из самых востребованных компаний на рынке труда: о программе Izbasar
В Кыргызстане началась регистрация на общереспубликанское тестирование
В Кыргызстане началась регистрация на общереспубликанское тестирование
5-6 сентября МФЦА проведет международную финансовую конференцию Astana Finance Days 2024
5-6 сентября МФЦА проведет международную финансовую конференцию Astana Finance Days 2024