Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

Узбекистан расположился на 25 месте в рейтинге гостеприимства от канадской консалтинговой компании Arton Capital.

При составлении рейтинга специалисты учитывают следующие критерии:

— число зарубежных стран, которые гражданин этой страны может посетить без визы

— число стран, где гражданин может получить визу по прибытию туда

— число стран, которые гражданин может посетить с электронной визой.

Например, посетить Узбекистан в безвизовом режиме могут граждане 139 стран.

Также в рейтинг вошли и другие страны Центральной Азии. Таджикистан занял 49 место, Кыргызстан — 53 и Казахстан — 54.

Источник: uz.sputniknews.ru