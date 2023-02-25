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Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира
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Сегодня в 10:10

Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

Узбекистан расположился на 25 месте в рейтинге гостеприимства от канадской консалтинговой компании Arton Capital.
При составлении рейтинга специалисты учитывают следующие критерии:

— число зарубежных стран, которые гражданин этой страны может посетить без визы

— число стран, где гражданин может получить визу по прибытию туда

— число стран, которые гражданин может посетить с электронной визой.

Например, посетить Узбекистан в безвизовом режиме могут граждане 139 стран.

Также в рейтинг вошли и другие страны Центральной Азии. Таджикистан занял 49 место, Кыргызстан — 53 и Казахстан — 54.

Источник: uz.sputniknews.ru

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