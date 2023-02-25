Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

Узбекистан расположился на 25 месте в рейтинге гостеприимства от канадской консалтинговой компании Arton Capital.
При составлении рейтинга специалисты учитывают следующие критерии:
— число зарубежных стран, которые гражданин этой страны может посетить без визы
— число стран, где гражданин может получить визу по прибытию туда
— число стран, которые гражданин может посетить с электронной визой.
Например, посетить Узбекистан в безвизовом режиме могут граждане 139 стран.
Также в рейтинг вошли и другие страны Центральной Азии. Таджикистан занял 49 место, Кыргызстан — 53 и Казахстан — 54.
Источник: uz.sputniknews.ru