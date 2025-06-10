Узбекистан третий месяц подряд остается крупнейшим продавцом золота в мире

В апреле Центральный банк Узбекистана продал 11 тонн драгоценного металла, заняв первое место по объему продаж. В апреле 2025 года Узбекистан стал крупнейшим продавцом золота среди всех стран. В течение месяца чистые покупки золота центральными банками составили 12 тонн, что на 12 процентов меньше по сравнению с мартом. Лидером по покупкам стал Национальный банк Польши, который увеличил свои резервы на 12 тонн — до 509 тонн.

Тем временем Центральный банк Узбекистана вновь сократил объем своих золотых резервов — на 11 тонн. С начала года общий объем запасов снизился на 26 тонн и составил 356 тонн.

По состоянию на 1 мая 2025 года объем официальных резервных активов Узбекистана достиг 49,25 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Основным фактором резкого роста стало подорожание золота на мировом рынке, которое несколько раз обновляло исторический максимум.