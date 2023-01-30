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Узбекистан открывает институт подготовки лидеров в сфере питания
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Сегодня в 11:53

Узбекистан открывает институт подготовки лидеров в сфере питания

В Узбекистане создается Международный институт пищевых технологий и инженерии.

Студенты будут обучаться разработке конкурентоспособных технологий, процессов и производств для малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности.

Выпускники, успешно окончившие техникум, принимаются в институт со второго курса на платно-контрактной основе через очное собеседование без вступительных экзаменов на профильные курсы бакалавриата.

Преподавание в институте осуществляется на английском, русском и узбекском языках по очной, заочной и дистанционной формам обучения.

Источник: uz.sputniknews.ru

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