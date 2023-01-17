Узбекистан и Сингапур создадут совместный Центр проектирования и инжиниринга

Узбекистан и Сингапур договорились о создании совместного Центра проектирования и инжиниринга.

Займется реализацией градостроительных и промышленных инициатив.

Центр привлекут к проектированию генерального плана первого этапа строительства «умного» города «Янги Тошкент», а также ряда промышленных предприятий по выпуску химической и фармацевтической продукции.

Обучение кадров для нового центра возьмет на себя сингапурская сторона.

Строительство «Нового Ташкента» предусмотрено генеральным планом столицы до 2024 года. Город расположится к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Он будет рассчитан на 500 000 человек.

Источник: spot.uz