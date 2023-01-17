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Узбекистан и Сингапур создадут совместный Центр проектирования и инжиниринга
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Сегодня в 10:51

Узбекистан и Сингапур создадут совместный Центр проектирования и инжиниринга

Узбекистан и Сингапур договорились о создании совместного Центра проектирования и инжиниринга.

Займется реализацией градостроительных и промышленных инициатив.

Центр привлекут к проектированию генерального плана первого этапа строительства «умного» города «Янги Тошкент», а также ряда промышленных предприятий по выпуску химической и фармацевтической продукции.

Обучение кадров для нового центра возьмет на себя сингапурская сторона.

Строительство «Нового Ташкента» предусмотрено генеральным планом столицы до 2024 года. Город расположится к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Он будет рассчитан на 500 000 человек.

Источник: spot.uz

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#строительство #узбекистан #ташкент #сингапур #инженерия
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