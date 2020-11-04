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Уютные и романтические фильмы для осенних вечеров
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02.11.2020

Уютные и романтические фильмы для осенних вечеров

Вечное сияние чистого разума

Застенчивый и меланхоличный Джоэл однажды вместо привычного рабочего маршрута вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку. Они знакомятся и парень понимает, что у них много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймет, что действительно был знаком с ней.

Вам письмо

Главная героиня — владелица маленького магазинчика. Она всей душой привязана к своим покупателям и сотрудникам. Но в какой-то момент его приходится закрыть: рядом открывается огромный книжный супермаркет. Вот с его владельцем у героини и возникают непростые отношения.

Осень в Нью-Йорке

Опытный и неутомимый ловелас Уилл, несмотря на свои 48 лет, мгновенно пустился в новое любовное приключение с 22 летней Шарлоттой: существует ли такое понятие, как возраст? Роман стремительно развивался, как вдруг Уилл Кин узнал о том, что его избранница смертельно больна, и что жить ей осталось год.

День сурка

Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось.

Сладкий ноябрь

Рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс быстро мчится по жизни и не представляет себе ничего другого. Но живая и эксцентричная Сара Дивер, наполовину соблазнительница, наполовину философ, вполне представляет. Если у нее получится, Нельсон станет ее новой победой в серии исправленных людских судеб.

Дом у озера

Оригинальный сюжет захватывает с самого начала и дает возможность с облегчением вздохнуть в финале. Правда, он не совсем реален: мужчину и женщину разделяет не расстояние, а время. Но влюбленные, раз уж им суждено быть вместе, встретятся несмотря ни на что.

Октябрьское небо

Запуск советской ракеты в 1957 году произвел неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка в Западной Вирджинии. Хомер решает построить собственную ракету. Однако отец Хомера, шахтер-работяга категорически против. Но, несмотря ни на что, мальчик сделает все возможное и невозможное, чтобы его мечта стала явью.

Мосты округа Мэдисон

Франческа — жена американского фермера и мать двоих детей. Неожиданно в ее монотонную жизнь вмешивается судьба: встреча с Робертом — свободным фотографом. Они страстно и без оглядки влюбились друг в друга. На эту любовь, о которой они мечтали всю жизнь, им отпущено всего четыре дня.

Когда Гарри встретил Салли

Может ли секс разрушить идеальную дружбу между мужчиной и женщиной? Спустя одиннадцать лет Гарри и Салли никак не приблизятся к ответу. Поймут ли эти двое, что созданы друг для друга, или будут по-прежнему отрицать существование притяжения, которое родилось в ту самую секунду, когда Гарри встретил Салли?

Однажды в Нью-Йорке

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда.

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