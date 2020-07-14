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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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USAID запускает проект по развитию агробизнеса в Узбекистане
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Сегодня в 10:10

USAID запускает проект по развитию агробизнеса в Узбекистане

Агентство США по международному развитию объявило о начале деятельности нового проекта по развитию агробизнеса стоимостью 18,9 миллиона долларов США, который будет способствовать росту частного сектора в сельском хозяйстве и смежных секторах в Узбекистане.

Предполагаемый срок реализации новой программы — пять лет. Программа USAID по развитию агробизнеса будет реализована в городских и в сельских районах Узбекистана, с потенциалом сосредоточения на региональных и международных торговых партнерах.

Проект будет поддерживать частный сектор Узбекистана, позволяя стране создавать значимые рабочие места в формальной экономике для растущей рабочей силы.

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#бизнес #узбекистан #сша #агробизнес
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