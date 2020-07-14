USAID запускает проект по развитию агробизнеса в Узбекистане

Агентство США по международному развитию объявило о начале деятельности нового проекта по развитию агробизнеса стоимостью 18,9 миллиона долларов США, который будет способствовать росту частного сектора в сельском хозяйстве и смежных секторах в Узбекистане.

Предполагаемый срок реализации новой программы — пять лет. Программа USAID по развитию агробизнеса будет реализована в городских и в сельских районах Узбекистана, с потенциалом сосредоточения на региональных и международных торговых партнерах.

Проект будет поддерживать частный сектор Узбекистана, позволяя стране создавать значимые рабочие места в формальной экономике для растущей рабочей силы.