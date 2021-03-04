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Uniqlo выпустит футболки в коллаборации с Харуки Мураками
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Сегодня в 11:01

Uniqlo выпустит футболки в коллаборации с Харуки Мураками

Uniqlo представил коллаборацию с Харуки Мураками — коллекцию футболок UT, вдохновленную произведениями японского писателя.

В линейку вошло восемь футболок разных цветов, на которых изображены иллюстрации, цитаты и символы из самых известных книг автора — от «1Q84» до «Норвежского леса». Также в коллекции представлены значки и наклейки с иллюстрациями Маки Сасаки и Масару Фудзимото.

Рисунки на футболках посвящены не только книгам писателя, но и его проекту «Радио Мураками» — авторскому шоу на Tokyo FM, которое он запустил в прошлом году, чтобы поднять настроение японцев во время пандемии. Главным героем иллюстраций для этой серии стал кот-диджей.

Источник: daily.afisha.ru

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#коллаборация #харукимураками #uniqlo
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