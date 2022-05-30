UnionPay в Центральной Азии: в каком банке открыть карту, которую принимают во всем мире

Рассказываем, где в центральноазиатском регионе вы можете воспользоваться продуктами платежной системы UnionPay.





Что такое UnionPay

Международная платежная система UnionPay была учреждена в 2002 году. В США ее карты начали приниматься через три года. За следующие пять лет компания заняла первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт, а к 2015 году вышла на лидирующую позицию по количеству операций.

Сегодня UnionPay сотрудничает с более чем 2500 финансовыми институтами по всему миру и предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах мира. При этом 70 стран эмититируют, то есть выпускают ее карты.





Казахстан

Партнерство банка и UnionPay International развивается с момента подписания договора об эквайринге в 2006 году.

В 2012 году Halyk Bank стал единственным из коммерческих банков стран СНГ, Центральной и Восточной Европы полноправным Членом Международного Совета UnionPay International. Сегодня карты этой платежной системы можно заказать в отделениях банка.





В Altyn Bank доступны карты премиального сегмента Platinum, Diamond в четырех валютах: CNY, USD, EUR, KZT.

Из преимуществ: технология бесконтактных платежей QuickPass, доставка карт по Казахстану и эксклюзивные предложения, а также скидки от партнеров по всему миру.

Банк вступил в международную платежную систему UnionPay International в 2015 году.

Сегодня Банк ЦентрКредит имеет возможность выпуска и эквайринга платежных карт, а также ведение взаиморасчетов с международными платежными системами.

Банк «ВТБ Казахстан» запустил проект по приему и обслуживанию карт международной платежной системы UnionPay International шесть лет назад.

С января 2016 года торговые POS-терминалы и банкоматы банка, помимо Visa и MasterCard, также обслуживают карты UnionPay.

Торгово-промышленный Банк Китая — первый банк этой страны в Казахстане. Он обладает лицензией на предоставление полного спектра банковских операций: совершение депозитных, кредитных, денежных переводов, обмен валюты, международных расчетов, аккредитивы, гарантии, интернет-банкинг, выпуск платежных карт.

Здесь же можно выпустить карту международной платежной системы UnionPay.

Кыргызстан

Один из первых банков, который заключил партнерство с UnionPay. Начиная с 2012 года, его клиенты могут оформить карту этой платежной системы и получить доступ ко всем ее преимуществам.





«Керемет Банк» начал обслуживать в своих банкоматах бесконтактные карты международной платежной системы UnionPay International с 2020 года.

Здесь можно выпустить карту UnionPay Gold в двух валютах: KGS и USD, сроком действия на три года. Страховой депозит — 1000 сумов или 20$, столько же — комиссия за ежегодное обслуживание.

В 2020 году «Халык Банк Кыргызстан» завершил интеграцию с международной платежной системой UnionPay International. Владельцам карт UnionPay стали доступны снятие наличности и сеть POS-терминалов банка.

В 2015 году «Оптима Банк» заключил партнерство с UnionPay International. Тогда же была запущена линейка продуктов: карты Classic, Gold и Diamond.

Карта UnionPay Diamond считается самой престижной в этой платежной системе. Она дает доступ к привилегиям международных держателей: медицинской поддержке в путешествиях, возврату налогов, скидкам в партнерских точках.

Узбекистан

Для открытия карты UnionPay Classic в Asia Alliance Bank достаточно обратиться в любой из филиалов и предъявить ИНН и оригинал документа, удостоверяющего личность: паспорт, удостоверение военнослужащего, вид на жительство.





В «Давр-Банке» карту UnionPay Classic можно открыть за один день. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность.

Снятие наличных с такой карты в банкоматах сопровождается комиссией в 1%, а за безналичную оплату она составит 0.5%.

В «Ипак Йули Банке» можно оформить несколько продуктов платежной системы UnionPay.

— UnionPay Classic: бесплатное открытие и обслуживание

— UnionPay Exchange: бесплатное открытие через офисы при заказе 13 500 сум. Минимальный депозит — 10$

— UnionPay PLATINUM: стоимость открытия: 162 000-189 000 сум, с минимальным депозитом в 50$.

Orient FinansBank предлагает услуги по открытию классической международной карты UnionPay Classic для путешествий и покупок за границей.

Также есть возможность подключить единый счет для Mastercard, Visa и UnionPay без абонентской платы. Страховой депозит — 5 $.

В «Узпромстройбанке» можно открыть карту UnionPay Gold с бесплатным выпуском и обслуживанием и страховым депозитом в 5 $.

Из документов будет достаточно паспорта.

Банк дает возможность открыть дебетовую карта в иностранной валюте UnionPay Classic или Exchange.

Выпуск обойдется в 30 000 сумов, а остаток на карте не должен быть ниже 10 $. Комиссия за обналичивание средств составляет от 0.5% до 1.5%, в зависимости от ситуации.