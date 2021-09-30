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Умная камера «Яндекса» научилась распознавать еду, машины и уравнения
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Сегодня в 10:43

Умная камера «Яндекса» научилась распознавать еду, машины и уравнения

«Яндекс» провел обновление умной камеры. Теперь с ее помощью можно узнать состав продуктов, марку, модель и технические характеристики автомобиля или решить квадратное уравнение — для этого достаточно навести на них камеру или сфотографировать.

Умная камера улучшила поиск по продуктам питания. Теперь можно не только найти их в интернете, но и получить подробное описание. Камера покажет состав продуктов: количество жиров, белков и углеводов, наличие сахара и ГМО, содержание микроэлементов.

Если навести камеру на автомобиль, пользователь получит его описание: марку, модель и технические характеристики: мощность, скорость и расход топлива. Технические характеристики снабжены коротким пояснением: например, «разгоняется как спринтер» или «вместительная, как сундук».

Камера подскажет порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для этого нужно перейти в режим «Решения» и сфотографировать задание. Кроме того, камера поможет найти обучающие видео, которые подробно объясняют решение задач такого типа.

Теперь можно приблизить изображение с помощью зума. Также появилась возможность сфокусировать камеру на интересующем объекте. Кроме того, появилась фронтальная камера.

Источник: rb.ru

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#технологии #яндекс #продукты #камера #распознавание
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