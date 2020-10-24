Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona выпустила совместный трек и клип с Fatbelly

В описании к видео на своем YouTube-канале alyona alyon написала: «Я рылась в Инстаграм и наткнулась на блогерское видео с сильным социальным подтекстом, все роли в нем исполнял Zheka Fatbelly. Вся его страница была наполнена юмором и мотивационными видео. Я решила написать ему и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. В итоге у нас появилась идея совместного трека».





