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Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona выпустила совместный трек и клип с Fatbelly
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Сегодня в 11:40

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница alyona alyona выпустила совместный трек и клип с Fatbelly

В описании к видео на своем YouTube-канале alyona alyon написала: «Я рылась в Инстаграм и наткнулась на блогерское видео с сильным социальным подтекстом, все роли в нем исполнял Zheka Fatbelly. Вся его страница была наполнена юмором и мотивационными видео. Я решила написать ему и поблагодарить за то, что он транслирует близкие мне ценности. В итоге у нас появилась идея совместного трека».


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#казахстан #украина #музыка #alyonaalyona
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