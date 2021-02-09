Udemy. О ведущей образовательной платформе, где обучается 40 миллионов человек

Как все начиналось

Основатель сервиса — Эрен Бали. Ему пришла идея создания компании, где могут преподавать высококлассные специалисты даже без диплома: «Мы хотели создать платформу для продажи образовательных программ, где могли бы вести курсы эксперты со всего мира».





В 2007 году предприниматель запустил первую версию сайта в Турции. А в 2010 году Эрен и два его партнера запустили Udemy в США. Название компании — сокращение от слов you и academy. Основателям платформы отказали более 200 инвесторов, поэтому они вложили в проект собственные средства.

В 2014 году Эрен Бали покинул пост CEO, сейчас платформой руководит Грегг Коккари. Общий объем инвестиций в Udemy превысил 200 миллионов $ в 2020 году. Теперь это ведущая мировая площадка для обучения и преподавания.

Об особенностях проекта

Миссия проекта — Improving Lives Through Learning — Усовершенствование жизни через обучение. Проект объединяет студентов и лучших преподавателей со всего мира. Помогает и тем, и другим достичь своих целей.

Главная особенность Udemy в том, что она дает возможность зарабатывать преподавателям без соответствующей квалификации, но с высоким уровнем экспертности. Например, Coursera сотрудничает с профессорами крупных университетов. LinkedIn Learning проводит тщательный отбор потенциальных преподавателей. Но, чтобы стать учителем в Udemy, достаточно выполнить несколько требований: публиковать не менее 30 минут видео на курс, избегать таких тем, как оружие, разжигание ненависти.

Это дает возможность людям зарабатывать благодаря своим знаниям и навыкам, а также делиться этой информацией с другими. Ведущие преподаватели платформы могут зарабатывать до миллиона долларов в год.

Про контент

На платформе представлено 155 000 онлайн-видеокурсов. Новые появляются на сайте каждый месяц.





Наибольшим спросом пользуются курсы по программированию и бизнес-навыкам, поэтому они составляют две трети всего контента Udemy. Также среди популярных тем: дизайн, маркетинг, личностный рост.

Но кроме профессиональных на сайте можно найти и более редкие темы. Например, курсы по выпеканию хлеба, рисованию портретов или массажу рейки.

Большинство курсов стоит 10-20 $.

Для кого

Платформа предлагает курсы на 65 языках и обслуживает клиентов в 190 странах. Udemy насчитывает 40 миллионов учащихся и 70 тысяч преподавателей.

Значительный рост аудитории произошел в 2020 году во время пандемии. Например, в мае 2020 года компания зафиксировала 25 миллионов новых регистраций.

На платформе также зарегистрировано более 7000 корпоративных клиентов. Для них компания предлагает направление Udemy for Business. Клиент может приобрести годовую подписку для своих сотрудников. В числе самых популярных уроков в этом направлении — лучшие практики для видеоконференций в Zoom и навыки управления виртуальной командой.

Что дает людям

Udemy дает возможность экспертам в своей отрасли стать преподавателем и обучать миллионы студентов тому, что они знают и любят.

Для студентов платформа открывает возможность изменить свою жизнь через новые знания. Например, можно пройти курсы Udemy и начать карьеру разработчика.

Источники: udemy.com, forbes.ru